Sindicato consegue acordo e greve de ônibus na zona leste termina

SÃO PAULO - Os cerca de mil funcionários da Viação Himalaia, que opera 30 linhas de ônibus que ligam, principalmente, a zona leste ao centro de São Paulo, voltaram ao trabalho por volta das 14h desta terça-feira, 1º.

Após uma reunião entre representantes da empresa e dos funcionários, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (Spurbanuss), que intermediou o encontro, divulgou uma nota afirmando que ficou decidido que não haverá alteração nos contratos de trabalhos dos empregados da Viação Himalaia.

O comunicado afirma ainda que os funcionários que se sentirem insatisfeitos com a mudança societária da empresa, e consequentemente com a mudança na gestão administrativa, terão seus contratos de trabalho rescindidos e vão receber o pagamento devido. Além disso, segundo a nota do sindicato, as mudanças de gestão serão analisadas em reuniões periódicas, com a participação dos trabalhadores.

Os quase 800 motoristas e cobradores, funcionários da área administrativa e manutenção da empresa paralisaram suas atividades durante a madrugada, por falta de pagamento de direitos trabalhistas, e a frota de mais de 300 veículos ficou parada na garagem, em Sapopemba, zona leste.

Por isso, a São Paulo Transportes (SPTrans) colocou em prática o Plano de Atendimento Entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) para atender as principais linhas atendidas pelas empresa. Segundo a SPTrans, 65 veículos operam nas oito linhas que tem maior fluxo de passageiros e continuariam até que a operação da empresa voltasse ao normal.