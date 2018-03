Sindicato ameaça ir à OIT contra União e aéreas em meio à decisão de reajuste O Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) vai entrar com uma representação na Organização Internacional do Trabalho (OIT) contra a União, o Judiciário, as empresas aéreas e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por causa de falhas no sistema aéreo, informou a presidente da entidade, Selma Balbino.