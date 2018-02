Sindicalistas desocupam sede da Delegacia do Trabalho no centro de SP

SÃO PAULO - Os 150 sindicalistas que ocupavam o prédio da Delegacia Regional de Trabalho do Estado (DRT), no centro de São Paulo, nesta quarta-feira, 15, deixaram o local por volta das 17h, depois do agendamento de uma reunião com o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, no dia 21 de junho, em Brasília.

Os manifestantes, que representam mais de 50 sindicatos do Estado de São Paulo, reivindicam reformulações no Ministério do Trabalho e reclamam da falta da fiscalização. Eles também exigem a saída do superintendente da Delegacia Regional de Trabalho, José Roberto Melo, e a abertura de concursos públicos para auditores fiscais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Alexandre Almeida, presidente da Federação dos Trabalhadores em Auto-Escola, Centro de Formação de Condutores, Despachantes e Transporte Escolar do Estado de São Paulo (Fetraadete), a reunião pretende levar a Brasília as reivindicações já relatadas em um documento já entregue ao superintendente José Roberto de Melo no mês de maio.

Notícia atualizada às 18h28.