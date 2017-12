Sinalização na Marginal tem de estar completa até 31 de agosto A Marginal do Tietê deve estar totalmente sinalizada até 31 de agosto. O prazo foi definido ontem pelo Ministério Público (MP), após reunião com as responsáveis pela reforma na via, Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Promotoria pediu também que as coberturas plásticas que escondem algumas placas sejam retiradas imediatamente.