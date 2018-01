Sinalização na Marginal do Tietê foi finalizada, diz Dersa

SÃO PAULO - A Empresa de Desenvolvimento S/A (Dersa) informou nesta segunda-feira, 30, que finalizou a sinalização dos trechos liberados ao tráfego na Marginal do Tietê.

Hoje era o último dia para implantar toda a sinalização na via, que inaugurou as novas pistas sem estar com todas as placas.

O prazo para a finalização dos trabalhos foi imposto pelo Ministério Público (MP), que investigava a sinalização deficiente em toda a cidade de São Paulo. Segundo o órgão, a Dersa reconheceu falhas na sinalização na Marginal do Tietê e se comprometeu a implantar e regularizar a situação no trecho entre as pontes da CPTM e Tatuapé.

Em nota, a Dersa afirmou que a sinalização na Marginal "vem sendo instalada desde que as novas pistas foram entregues ao tráfego, conforme cronograma e orientação da CET (no período entre 22h e 05h, para não interferir no tráfego). O programa de sinalização estará concluído ao final das obras dos complexos (viadutos e ponte estaiada)."