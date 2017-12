Sinalização na Marginal do Tietê deve ser regularizada até o fim de agosto

SÃO PAULO- A Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A), ligada à Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, vai regularizar a sinalização dos trechos da Marginal do Tietê liberados ao trânsito até o dia 31 de agosto, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento.

A medida foi anunciada durante reunião na tarde desta terça-feira, 27,com a Promotoria de Habitação e Urbanismo, quando a Dersa comprometeu-se a cumprir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que deve ser assinado na próxima semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com investigações da Promotoria, há problemas de sinalização na Marginal Tietê e outras vias importantes de São Paulo. Segundo o o presidente da Dersa, José Max, a empresa é responsável pela implantação da sinalização na Marginal no trecho compreendido entre as pontes da CPTM e Tatuapé, ficando as extremidades da via sob responsabilidade, segundo ele, das concessionárias CCR e Ecopistas. As duas concessionárias devem assinar o TAC juntamente com a Dersa.

Segundo o Ministério Público, representante da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), também presente na reunião, o órgão disse à promotora de Justiça Maria Amélia Nardy Pereira ter cumprido o compromisso de instalar, em até 20 dias, sinalização emergencial de velocidade na Marginal do Tietê, bem como placas de orientação nos trechos ainda em obras.

O compromisso havia sido assumido pelo presidente da CET, Marcelo Cardinale Branco, durante reunião na Promotoria, no último dia 8.