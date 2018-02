Sinalização confusa

O cruzamento da Avenida Santo Amaro com a Rua Bela Vista, logo após a estátua do Borba Gato, por mais de 30 anos foi utilizado para contorno à esquerda. Por causa das obras do metrô, houve modificações no trânsito e, apesar de haver uma placa indicando conversão à esquerda, há uma outra menor com a indicação de que é proibido fazer conversão à esquerda de 2.ª à 6.ª feira das 17 às 20 horas. O problema é que essa pequena placa está instalada após a conversão e do lado oposto da outra. Não merece um prêmio de maior "sacanagem" do ano? Pois, além de toda essa confusão, um agente da CET vai até lá autuar os motoristas desavisados. Quem está infringindo a lei?

FRANCESCA GALLO ANDREATTA / SÃO PAULO

A CET informa que a conversão à esquerda na Av. Santo Amaro para a Rua Bela Vista é proibida de 2ª à 6ª feira das 17 às 20 horas, em razão do corredor exclusivo de ônibus na avenida. A proibição estava em vigor antes do início das obras e visa a priorizar a fluidez do transporte coletivo no horário de pico da tarde. Com a interdição da pista esquerda da Av. Santo Amaro, entre a estátua do Borba Gato e a Rua da Paz, o local vem sendo monitorado por agentes da CET com o objetivo de impedir o entrelaçamento de veículos e o bloqueio do cruzamento. Esclarece que a placa foi colocada do lado direito em razão da dificuldade de fixá-la sobre as barreiras de concreto utilizadas para o bloqueio da pista durante as obras.

A leitora comenta: Felizmente, a própria resposta da CET confessa que a sinalização está colocada de forma inadequada. A CET deveria anular as multas referentes a essa conversão e ainda fazer um pedido de desculpas.

PRAÇA ABANDONADA

Quem é o responsável?

Moro perto da Praça João Francisco Lisboa, na Vila Madalena, cercada de bares e restaurantes conhecidos. Essa praça está abandonada, coberta de mato

e lixo por todos os lados. Os bares estacionam os carros sob as placas de proibido estacionar. E no chão ficam acumuladas bitucas de cigarro, latas de cerveja, etc. Ao longo deste ano reclamei por e-mail e telefonei na Regional de Pinheiros, mas de nada adiantou, pois o problema continua. A quem devo recorrer?

ROBERTO RONDINO / SÃO PAULO

A Subprefeitura Pinheiros informa que possui um Termo de Cooperação com o Bar Pé de Manga, que se responsabiliza pela manutenção da praça citada e já providenciou a limpeza do local.

O leitor comenta: Assim que o jornal enviou a reclamação, a praça realmente foi limpa e por enquanto permanece assim. Mas, nós, moradores, pagamos IPTU para a Prefeitura e não para algum bar que se comprometeu a fazer a limpeza da praça e não o faz. Só quero uma solução definitiva!

TELEFONIA SEM REGRAS Alteração de cadastro

Meu pai faleceu em 2008 e, na época, algumas contas no nome dele foram alteradas para o meu e outras para o do meu irmão. Porém, em setembro deste ano, foi feita uma ligação do telefone do meu irmão usando o DDD 21 da Embratel - que enviou uma fatura em nome do meu pai. Só a recebi após o vencimento. Paguei e contatei a Embratel para alterar o cadastro. O atendente informou que não seria possível, já que seria necessário alterar o cadastro na Vivo, procedimento que realizei em 2009. Liguei na Anatel solicitando as devidas providências. É necessário que a Embratel atualize o cadastro, pois ainda estou devendo os juros do pagamento em atraso. Primeiro, passaram a reclamação para a Vivo, depois, a Anatel ligou no meu celular ficando de retornar no fixo, mas isso nunca ocorreu. Será tão difícil se entenderem?

MARIA ADELAIDE VIANA PALMA PEREIRA SOARES / SÃO PAULO

A Embratel informa que já alterou a titularidade e o endereço, conforme solicitado. Em contato com a sra. Maria, esclarece que não há nenhum débito a ser cobrado.

A leitora discorda: Essa resposta não é verdadeira. Ligaram para mim em Itatiba, no telefone que está em nome do meu irmão desde 2009, pedindo para que eu fizesse a alteração do cadastro na concessionária local. Registrei queixa no Procon-SP, mas não tenho como saber se o problema foi realmente resolvido.

TERMINAL BARRA FUNDA

Escadas paradas

Por que há escada rolante para subir no Terminal Rodoviário Barra Funda, se ela está sempre desligada? Tive muita dificuldade para subir com uma mala pesada. Parece que isso é costumeiro, segundo disseram.

JOÃO ROCHAEL / SÃO PAULO