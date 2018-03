Silicone no seio é parte da fantasia Em setembro, a destaque da Vai-Vai Nani Moreira (foto) colocou 330 ml de silicone em cada seio. Ontem, eles estavam "tinindo" para o desfile. Para o cirurgião João Fernando Navarrete, que operou Nani, é naquela época do ano que as passistas mais o procuram, "para dar tempo de cicatrizar". Ele chegou a ter parceria com a escola. A dona de casa Drica Santos, que também operou com ele, só lamentou que neste ano tenha desfilado "tão vestida". "Prefiro sair com menos roupa." Em só um carro da Rosas de Ouro, seis das oito destaques tinham próteses nos seios. Juntando tudo, dá 3.650 ml de silicone. "Não estava satisfeita com 285ml, aumentei para 425ml". explicou a morena Michelle Bezerra.