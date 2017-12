Sigilo da internet protege criminosos, denuncia PF Embora a pedofilia na internet seja uma das modalidades de crime que mais crescem no Brasil, ainda é inexpressivo o número de pedófilos presos. Isso porque é recente a criminalização da difusão da prática nas redes de relacionamento social e os criminosos se escondem por trás do sigilo das comunicações, derrubado em quase todo mundo em investigações policiais, mas ainda vigente no País.