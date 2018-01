Siga a receita de sucesso no burgo Receita do picadinho de Tia Silvana, do cronista Almeida Nogueira: "(sic) Toma-se um quilo de alcatra ou filé, lava-se, enxuga-se bem, bate-se, corta-se em pedacinhos pouco maiores que um dado; refoga-se com cebola picada; deita-se depois um copo de água quente, um buquê de cebolas em rama, salsa e uma fôlha de louro. E deixa-se ferver a fogo brando até que a carne fique bem cozida, tendo-se o cuidado de aumentar a água sempre que venha a secar. Ajunte-se em tempo batata picada, que não deve ficar muito cozida. Nada de engrossar o caldo: ao contrário, deve ser abundante e bastante aquoso. Serve-se em prato de tampa".