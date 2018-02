Shows, teatro e fotos são atração no litoral norte Durante os seis dias do feriado prolongado, haverá shows, exposições e teatro para os moradores e os quase 800 mil turistas que deverão visitar as praias do litoral norte de São Paulo, segundo estimativas das prefeituras. Espetáculos teatrais conhecidos do público paulistano também descerão a serra no feriadão. A peça Os Monólogos da Vagina será apresentada em Caraguatatuba e Terça Insana em Ubatuba. Em Ilhabela, a cantora Negra Li fará uma apresentação no sábado, na Praça de Eventos e Lazer do Galera. A Teçá Fotografia e Arte promoverá no Espaço Ardhentia, de amanhã a domingo, o 2º Varal Fotográfico Ronald Kraag, reunindo as melhores imagens dos principais fotógrafos da cidade e região, na Praia do Perequê. Neste ano o evento terá como tema "Ilhabela e seus Encantos", além de homenagear Kraag, um dos principais fotógrafos da cidade. / R.P.