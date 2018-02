Até domingo, o Auditório do Ibirapuera promove o Grito Rock Mundo 2013, uma série de shows para amantes de rock e hip-hop. Os ingressos são gratuitos e começam a ser distribuídos 90 minutos antes do show. Hoje, as apresentações começam às 21 horas; amanhã, às 19 horas. Entre as estrelas do dia, Z'África Brasil, Veja Luz, Wesley Noog, Zinho Trindade e Versão Popular, além de Aderbal Ashogun.