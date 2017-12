Shows gratuitos em SP comemoram 461 anos; veja a programação

SÃO PAULO - Um fim de semana com shows gratuitos espalhados por todas as regiões da cidade. É dessa forma que São Paulo vai comemorar seu aniversário de 461 anos, completados no próximo domingo, 25. A programação já foi divulgada pela Prefeitura e vai contar com artistas para todos os gostos, como Jorge Ben Jor, Pitty, Ira!, Nação Zumbi, Karina Buhr, Tribo de Jah e Odair José.

A região central vai ser a única a receber apresentações apenas no domingo. Com as aclamadas "Chove chuva", "Telefone" e "Por causa de você", Jorge Ben Jor vai agitar a galera no Centro Esportivo e de Lazer Tietê. Um baile de música black, logo depois, também está na programação.

Na zona norte, o reggae vai tomar a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, em Santana, no sábado, 24, com a banda Planta e Raiz. No mesmo dia, os fãs de hardcore vão poder conferir o grupo Dead Fish. Karina Buhr também é atração do dia. No domingo é a vez do ex-líder do grupo Art Popular, Leandro Lehart, entrar em cena. O Baile do Simonal, que traz sucessos do cantor Wilson Simonal, fecha a programação.

Do outro lado da cidade, na zona sul, vai do brega ao rock'n' roll no sábado, com apresentações de Odair José e Ira!. O palco será montado na Avenida do Arvoreiro, na região do Grajaú. No dia seguinte, mais música. O rapper Thaíde se apresenta com o grupo Detentos do Rap. Depois, o público vai poder curtir um bom samba, com Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal.

Na zona leste, o palco ficará no Parque Linear Rio Verde, em Itaquera, e vai receber a roqueira baiana Pitty como a principal atração do sábado. Durante o intervalo dos shows, também haverá discotecagem de Daniel Belleza. No domingo, é a vez de Tribo de Jah, De Menos Crime e a Velha Guarda da Camisa Verde e Branco, com a cantora Paula Lima.

No Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste, Alice Caymmi, neta de Dorival Caymmi, apresenta seu trabalho solo Rainha dos raios no sábado. Depois, o carimbó ganha o palco com a paraense Dona Onete. No domingo, o grupo Metá Metá e Nação Zumbi se apresentam.

Confira a programação completa:

Palco centro

Endereço: Centro Esportivo e de Lazer Tietê, Avenida Santos Dumont, 843, Luz

Domingo

16h - Clube do Balanço e Jorge Ben Jor

Palco zona oeste

Endereço: Largo da Batata, s/nº, Pinheiros

Sábado

14h - Fanta Konatê

15h30 - Ilú Oba de Mim

16h30 - Negro Léo

18h - Patife Band

19h30 - Alice Caymmi

21h15 - Dona Onete

Domingo

14h - Pérola Negra

15h - Nômade Orquestra

16h - Jazz in Roots

16h30 - Chucrobillyman

17h - Metá Metá

19h - Nação Zumbi

Apresentação Catarina Dee Jah

Performances

Keröáska - formado por: Kaloan Meenochite, Pilantröpóv e Diego Monte Alto

Projeções

Luiza Šø

Gregorio Gananian e Gabriel Kerhart

Bruno Nogueira

Luzes

Paulinho Fluxus

Palco zona leste

Endereço: Parque Linear Rio Verde, Rua Tomazzo Ferrara, s/nº, Itaquera

Sábado

13h - Dead Rocks

14h - Mamagumbo

15h - Rafael Castro

16h30 - Jonnatan Doll

18h - Tigre Dente de Sabre

20h - Pitty

Apresentação Daniel Belleza

Domingo

12h30 - Capoeira União dos Palmares

13h - Parabola

13h40 - Capoeira União dos Palmares

14h - FL&Maskot

14h40 - Capoeira União dos Palmares

15h - Carolina Soares

15h40 - Samba Rock - Aula

16h - Velha Guarda do Camisa Verde convida Paula Lima

17h - Samba Rock - Aula

17h20 - Lei Di Dai

18h10 - Samba Rock - Aula

18h30 - De Menos Crime

19h30 - Intervalo

20h30 - Tribo de Jah

Apresentação Fernando Macário

Palco zona sul

Endereço: Avenida do Arvoeiro, s/n, Parque das Árvores, Grajaú

Sábado

14h - Iara Rennó

15h30 - Tarântulas e Tarantinos

17h - Odair José

18h45 - Golpe de Estado

21h - Ira!

Intervalos DJ Don KB

Domingo

Abertura - Capoeira

14h - Grupo Recepção

15h15 - Carlos Dafé

17h - Thaíde convida Detentos do Rap

18h30 - Pagode da 27 convida Sombrinha

19h45 - Almir Guineto

Intervalos Costa Senna

Palco zona norte

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, altura do nº 7.000, Santana.

Sábado

13h - Planta e Raiz

14h - Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua e Circo

15h - Jica Y Turcão

15h30 - Karina Buhr

16h30 - Vivendo do Ócio

17h30 - Dance of Days

18h30 - Dead Fish

19h30 - Diabos Mutantes

20h - Krisiun

Apresentação Lenda ZN

Domingo

12h - Quilombo Hi Fi

13h - Jr. Dread

14h30 - Maneva

15h30 - Inventivos

16h30 - Green Team + Rincon

17h30 - Sombra

18h45 - Flora Matos

20h - Leandro Lehart

21h - Baile do Simonal