Shows de seis blocos encerram carnaval 2017 em SP

O carnaval de rua de São Paulo, que neste ano cresceu em número de blocos e foliões, teve encerramento neste sábado, 11, com shows de seis grupos. Das 14h às 19h, subiram ao palco na Praça do Patriarca, no centro da capital, os Esfarrapados, o Bloco 77 - Originais do Punk, Pagu, Nóis Trupica Mais Não Cai, Ritaleena e Bloco Fuzuê SP.

Desde o início da tarde, pularam e dançaram na praça grupos de amigos, casais, famílias com crianças e moradores de rua da região. Muitos comentaram que esperavam um público maior no evento.

Em sua segunda edição, o Red Bull Repique teve curadoria do músico Thiago França, que tinha um show marcado na mesma data e não pôde comparecer à festa.

A expectativa da organização era reunir 10 mil pessoas ao longo deste sábado. Em 2016, na primeira edição, participaram da festa 5 mil pessoas, na Praça Dom José Gaspar, também no centro.

Com equipe de segurança privada, o show teve apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Companhia de Engenharia do Tráfego (CET).