Shows de rodeio de Jaguariúna não vão ser remarcados

A organização do Jaguariúna Rodeo Festival informou nesta terça-feira, 26, que os shows da dupla Victor e Léo e do cantor Roberto Carlos, programados para ocorrer no sábado, 23, e domingo, 24, e cancelados por determinação da Justiça após tragédia na qual quatro pessoas morreram pisoteadas e outras 11 ficaram feridas, não serão remarcados, como era intenção no último domingo.

Em nota oficial a informação foi de que "apesar do empenho em realizar os shows e da estrutura estar toda montada, a organização do evento entende que não teria sentido realizá-los neste momento de dor, em respeito às famílias das vítimas".

O valor dos ingressos comprados antecipadamente nos pontos de venda serão devolvidos entre 2 e 6 de junho, das 9 às 18 horas, em Campinas (Posto Andorinhas, à Avenida José de Souza Campos, 2.101, Cambuí), Jaguariúna (Posto Ferrari, à Rua Maria Ângela, 747, Centro), e em São Paulo (entrar em contato pelo telefone (19) 3867-7000).

Quem comprou ingressos pelo call center ou pelo site deve entrar em contato pelo telefone 4003-1212, para obter informações sobre estorno do valor no cartão.