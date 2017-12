Shows animam o litoral paulista neste verão O verão segue animado no litoral paulista. No Guarujá, o Itaipava Verão Show 2009 trará as bandas Fresno e Capital Inicial, no próximo sábado, 10, no Estádio Municipal Antônio Fernandes, na Rua Braselina Desidérios, s/n, no Jardim Helena Maria. Mais informações: (11) 3885-5511. Ainda no Guarujá, o Projeto Canto Do Mar no Sofitel Jequitimar Hotel agita a temporada com shows a partir das 17h30, ao pôr-do-sol. No próximo sábado, 10, será a vez da banda Jota Quest. Mais informações: 4003-1212 Em Santos, para comemorar os 463 anos da cidade, a prefeitura preparou um grande concerto, nas areias da praia do Gonzaga, com a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos (OSMS) em conjunto com o compositor Ivan Lins. O espetáculo, gratuito, será dia 26 de janeiro, às 20 horas. No programa, a orquestra abrirá o concerto executando a Bachiana Brasileira nº 7, de Heitor Villa-Lobos. Na sequência subirá ao palco Ivan Lins, cantando seus maiores sucessos, acompanhado pela OSMS. A regência será do maestro Luís Gustavo Petri. A apresentação acontecerá em frente à Praça das Bandeiras. Mais informações: (13) 3226-8000.