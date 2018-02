Show vai bloquear vias próximas ao Morumbi Um esquema especial de trânsito será montado hoje nas vias próximas ao Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, por causa do show da cantora americana Lady Gaga, marcado para começar às 20h30. Antes da apresentação, nenhuma via será fechada, mas a Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) recomenda que as pessoas cheguem mais cedo e não estacionem em lugares proibidos. Na saída, as Avenidas Giovanni Gronchi, Jorge João Saad e Jules Rimet estarão bloqueadas para os veículos, sendo liberadas somente após a dispersão do público. Em caso de dúvida, a CET presta atendimento pelo telefone 1188.