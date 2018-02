Show do U2 muda trânsito na região do Morumbi

No esquema de faixas reversíveis, que começa às 14h, o Túnel Sebastião Camargo terá uma faixa no sentido estádio (normalmente as duas são no sentido Avenida Juscelino Kubitschek). A outra faixa reversível será criada às 16h na Avenida Engenheiro Oscar Americano, que terá três faixas para o Morumbi e uma no sentido contrário.

Será proibido estacionar ao redor do estádio. Após o show, o modelo de faixas reversíveis será posto em prática nas Avenidas Giovanni Gronchi e Morumbi.