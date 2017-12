Shoppings registram movimento incomum

No Morumbi, as pessoas começaram a se aglomerar em frente ao shopping por volta das 7 horas. A Forever 21 abriu às 10 horas, distribuiu pulseiras para organizar a entrada e permitiu o ingresso de 500 pessoas por vez. Segundo a assessoria de imprensa da loja, a fila chegou a reunir 2 mil pessoas.

No final da fila, as estudantes Daniela Kindermann, de 16 anos, Ingrid Gebara, de 14, Carolina Nóbrega, de 15, Michelly Louise, de 13 e Dominique Diniz, de 13, estavam ansiosas para entrar. "É muita emoção vir no primeiro dia", disse Daniela. "Vou voltar durante a semana, pois trouxe pouco dinheiro."

Fãs. No Iguatemi, a movimentação começou às 5 horas, e Gatiss só chegaria às 17h30 para uma sessão de autógrafos.

Anteontem, no Rio, ele manifestou surpresa diante da presença em massa dos fãs. "Achava que no Brasil seria diferente, mas pude notar que o fã de séries britânicas é apaixonado em qualquer lugar do mundo", afirmou à produção do evento.

Gatiss, que é produtor executivo e cocriador de Sherlock e interpreta Mycroft na série, também produziu e escreveu o episódio de 50 anos de Doctor Who, An Adventure in Space and Time.