Shoppings fazem maratona e ampliam horário às vésperas Natal

Na semana do Natal a maioria dos shoppings amplia o horário de atendimento na Grande São Paulo. Além do tempo de atendimento extra, alguns locais oferecem ainda atrações como oficinas e as tradicionais decorações natalinas, com casas do Papai Noel, duendes e outros serviços para quem resolver ir fazer compras em cima da hora. Confira abaixo os horários especiais dos principais shoppings da capital e da Grande São Paulo. Veja também: Operação de Natal monitora trânsito próximo aos shoppings Rodízio em SP será suspenso a partir da véspera de Natal Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal Shopping ABC Até o dia 23, o shopping funciona das 10 horas à meia-noite. Já na véspera do Natal, o centro de compras abrirá às 9 horas e funcionará até as 18 horas. No dia 25, a praça de alimentação e áreas de lazer funcionam das 11 às 22 horas, com abertura opcional às lojas. Shopping Anália Franco De 20 a 23/12, funciona das 10 horas à meia-noite, todos os dias. No dia 24, o shopping abre das 10 às 18 horas, e no dia 25, das 14 às 20 horas. Shopping Aricanduva Até o dia 23, ficará aberto das 10 horas à meia-noite, sendo que as lojas podem adotar esse horário opcionalmente. No dia 24, as lojas abrem das 10 às 18 horas; no dia 25, a abertura das lojas é facultativa, mas o shopping funciona das 12 às 22 horas. Shopping Butantã Até o dia 23, o funcionamento será das 10 às 23 horas, com opção até a meia-noite. No dia 24, as lojas abrem das 10 às 18 horas, e no dia 25, a abertura é facultativa para os estabelecimentos e a praça de alimentação, sendo que a estrutura do shopping irá funcionar das 10 às 22 horas. Shopping Center Norte Até o dia 23, como a maioria, o local funciona das 10 à meia-noite. No dia 24, o atendimento será das 10 às 18 horas. Já no Natal o funcionamento é facultativo. Central Plaza Shopping De 20 a 23, o funcionamento será das 10 horas à meia-noite. No dia 24, fica aberto das 10 às 18 horas, e no dia 25, a abertura é facultativa, das 14 às 20 horas. Shopping Cidade Jardim Até o dia 23, o funcionamento será das 9 horas à meia-noite. No dia 24, fica aberto das 9 às 18 horas. Shopping Eldorado Até o dia 23, fica aberto até a meia-noite, exceto no domingo, que o horário é normal, das 10 às 22 horas. Na véspera atenderá das 10 às 18 horas. Shopping Frei Caneca Até 23 de dezembro, funciona até as 23 horas. No dia 24, funciona das 10 às 18 horas, e no dia de Natal, a abertura das lojas é facultativa, das 12 às 22 horas. Shopping Ibirapuera Até o dia 23 de dezembro, o shopping fica aberto das 10 às 23 horas. No dia 24, as lojas abrem das 10 às 18 horas; já no dia de Natal, a praça de alimentação funciona das 11 às 22 horas, e as lojas atendem em caráter facultativo. Shopping Interlagos Até 23 de dezembro, o horário de funcionamento é facultativo das 9 horas à meia-noite. No dia 24, o shopping fica aberto até as 18 horas, e no dia 25, a abertura também é opcional, exceto na praça de alimentação, que atendem a partir das 14 horas. Shopping Jardim Sul Até o dia 23, o horário de fechamento à meia-noite. No dia 24, funciona das 9 às 18 horas, e no dia 25, lojas e área de alimentação e lazer abrem opcionalmente das 14 às 20 horas. Morumbi Shopping Até 23 de dezembro, permanece aberto das 10 horas à meia-noite. No dia 24, abre das 10 às 18 horas, e no dia 25, o funcionamento é facultativo. Shopping Pátio Paulista Até o dia 23 de dezembro, as lojas abrem uma hora mais cedo, às 9 horas, e vão até as 23 horas, exceto no domingo, que funciona das 10 às 22 horas. No dia 24, as lojas funcionam das 9 às 18 horas, e no dia 25, a abertura é facultativa. Santana Parque Shopping Até o dia 23 de dezembro, funciona das 10 às 23 horas. Na véspera de Natal abre das 10 às 18 horas, e no dia 25, o funcionamento é facultativo. SP Market Até 23 de dezembro, estende o horário de fechamento até a meia-noite. No dia 24, funciona das 9 às 18 horas, e no dia 25, das 9 às 16 horas. Shopping Metrô Boulevard Tatuapé Até o dia 23, local funciona das 9 horas à meia-noite. No dia 24, o horário será das 9 às 18 horas e no dia de Natal, o funcionamento é opcional. Shopping Metrô Itaquera Até o dia 23, funciona das 9 horas à meia-noite No dia 24 dezembro, o shopping fica aberto até as 18 horas e no dia 25 das 11 às 22 horas. No Natal, as lojas ficarão fechadas. Shopping Metrô Tatuapé Até o dia 21, funciona das 9 às 23 horas. Nos dias 22 e 23, o horário se estende até a meia-noite. Na véspera, o funcionamento será até as 18 horas e no Natal o atendimento será opcional. Shopping Taboão Até o dia 22, funciona das 10 horas à meia-noite. No dia 23, o local fará horário estendido, das 9 às 2 horas da madrugada. Na véspera de Natal, funciona das 8 às 18 horas, e no dia 25 não funciona. Shopping Tamboré Funciona das 10 às 23 horas até o dia 23 e no dia 24, das 10 às 18 horas. No dia de Natal, a abertura é facultativa. Shopping Villa-Lobos Até o dia 23, funciona com horário estendido, das 10 à meia-noite. Na véspera de Natal, funciona das 9 às 18 horas, e no dia 25 das 14 às 20 horas, sendo facultativo para as lojas.