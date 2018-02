Shoppings e bancos ainda rejeitam cobranças As penhoras online de devedores do ISS ainda não atingiram dois dos principais devedores de ISS da Prefeitura: os shoppings e os bancos que, juntos, devem cerca de R$ 30 bilhões dos R$ 46 bilhões que o governo tem a receber de atrasados. Os bancos com sede fora da capital alegam que não precisam pagar ISS sobre o que é movimentado em suas agências localizadas na cidade. Dessa forma, o Bradesco, por exemplo, paga ISS em Osasco, onde fica a sede.