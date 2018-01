Shoppings barram carrinhos de bebê em escada rolante

Na tentativa de evitar acidentes em escadas rolantes, ao menos cinco shopping centers do Estado de São Paulo instalaram barreiras de metal que impedem a passagem de carrinhos de bebê. Nesses casos, os estabelecimentos recomendam que os frequentadores usem elevadores.

Na capital, já contam com esses equipamentos o Shopping Plaza Sul, na região da Saúde, o Boavista Shopping, em Santo Amaro, o Shopping Campo Limpo, todos na zona sul, e o Shopping Penha, na zona leste. No interior, o mecanismo foi instalado no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas.

"Escadas rolantes não são o meio correto de transportar bebês em carrinhos. Os veículos certos são elevadores e rampas fixas", afirma o diretor de Assuntos Institucionais da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Luís Augusto Ildefonso da Silva, de 65 anos. Segundo ele, acidentes em escadas rolantes com carrinhos de criança, entretanto, são raríssimos.

Anteontem, um garoto de 5 anos sofreu um acidente numa escada rolante do Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo. Ele passa bem (mais informações abaixo).

Alessandra Françoia, coordenadora nacional da ONG Criança Segura, diz que as rodas do carrinho podem se prender no final da escada ou entre os vãos dos degraus. E, caso ocorra algum descuido e os pais tenham esquecido de atar o cinto de segurança na criança, o bebê pode deslizar para fora do carrinho porque ele é conduzido inclinado na escada.

O coordenador da Comissão de Elevadores e Escadas Rolantes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Francisco Valente, diz não haver uma norma nacional com exigências sobre a instalação desses equipamentos em escadas rolantes.

O Corpo de Bombeiros afirma não haver estatística sobre acidentes com carrinhos em escadas rolantes na capital. E também não há lei que obrigue os estabelecimentos a instalar as travas.

"Os visitantes são orientados sempre a usar os elevadores nestes casos", diz Nicolas Cancas, gerente de Operações e Projetos Especiais da Sonae Sierra Brasil, dona dos centros de compras. Os equipamentos foram instalados nos shoppings do grupo na Europa e, depois, no Brasil. Funcionários e seguranças foram treinados para orientar os visitantes.

Para Alessandra, da ONG Criança Segura, a iniciativa das barreiras é válida. E ela vai além: "A ideia deveria ser proposta por algum vereador e transformar-se em projeto de lei", aconselha.

Fiscalização. Todas as escadas rolantes e os elevadores da capital devem ser cadastrados na Prefeitura. Há cerca de 60 mil equipamentos desses tipos em operação na cidade atualmente, segundo dados da Secretaria Municipal de Controle Urbano.

Além do cadastro, as escadas rolantes e os elevadores precisam passar por vistorias mensais, que devem ser comprovadas à Prefeitura por meio de um documento chamado relatório de inspeção anual.

O relatório e a manutenção dos equipamentos devem ser feitos por uma das 110 empresas cadastradas no Departamento de Uso e Controle do Uso de Imóveis (Contru). A lista está disponível no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br).

PRESTE ATENÇÃO

1. Não ande com carrinhos, andadores de bebês ou bengalas e segure as crianças pela mão com firmeza

2. Fique no centro do degrau, mantendo os pés distantes das laterais da escada e segurando firme no corrimão

3. Não viaje descalço e com cadarço solto, nem apoie bolsa ou mochila no corrimão

4. Nunca sente nos degraus, corra na escada ou ande no sentido oposto ao movimento