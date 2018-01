Shopping popular é fechado por falta de pagamento de aluguel

SÃO PAULO - A Justiça determinou o despejo dos lojistas que trabalhavam no shopping popular APA Center Brás, na região comercial do bairro, em São Paulo. O local foi fechado nesta quinta-feira, 2, por falta de pagamento de aluguel do edifício na Rua Monsenhor Andrade. Os materiais que estavam no local foram apreendidos. Inquilinos que pagavam o aluguel para a administradora foram surpreendidos pela medida judicial.