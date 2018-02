Shopping Pátio Paulista escapa de multa

Com a entrega dos papéis, o centro de compras escapou de ser multado, diferentemente do que ocorreu com o Pátio Higienópolis, centro comercial que já recebeu três multas da administração municipal - de R$ 1,5 milhão, R$ 300 mil e R$ 500.

Anteontem, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informou ter constatado uso indevido de vagas no estacionamento do Pátio Paulista. Disse ainda que o empreendimento comercial ainda tinha outras "anomalias", sem especificá-las.

A fiscalização nos dois locais só aconteceu após denúncia ao Ministério Público de que eles teriam pago R$ 1,6 milhão em propinas para funcionários da Prefeitura. Em troca, teriam conseguido liberações irregulares para funcionar.