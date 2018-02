Shopping não informa se vai reforçar segurança

No texto, o estabelecimento ressalta que ninguém ficou ferido durante a ação dos bandidos. A empresa diz ainda que a Polícia Militar foi chamada quando o grupo já havia deixado o centro de compras.

Na nota, o shopping confirma que os tiros foram disparados pelos criminosos durante a fuga. "Os pertences do cofre da loja foram levados e os funcionários não sofreram nenhum ferimento. No momento da fuga, foram realizados disparos por alguns assaltantes em direção ao teto de um dos corredores do shopping, sem haver qualquer ferido".

Questionada sobre eventual reforço na segurança do shopping e sobre o início dos reparos no teto do segundo andar, que está com furos de tiros disparados pelos bandidos, a assessoria de imprensa do Plaza Sul informou que essas informações só serão divulgados hoje.

Há duas câmeras de segurança na rota apontada pelas testemunhas como caminho de fuga dos criminosos. O shopping, no entanto, não confirmou se as imagens dos dois equipamentos já foram requisitadas pela Polícia Civil. / B.R.