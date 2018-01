Shopping na Saúde lança aplicativo para os clientes neste Natal

Todos os anos é a mesma novela: muita gente deixa para comprar os presentes de Natal na última hora. A 25 de março, no centro da capital, é uma das regiões mais movimentadas nessa época. Os shoppings não ficam atrás e, para motivar o consumidor a enfrentar possíveis filas, lançam promoções e sorteiam prêmios, como casas, viagens e carros.

O Shopping Plaza Sul, na Saúde, zona sul de São Paulo, certamente é um conhecido dos moradores do bairro. Este ano, o tema da festa do centro de compras é ‘Natal para juntar’, na tentativa de resgatar práticas e brincadeiras coletivas.

Por isso, o cliente que gasta R$ 300 em compras ganha um quebra-cabeça colecionável, para montar com a família e os amigos. O consumidor também recebe um cupom para concorrer ao sorteio de um carro.

Para participar da promoção, é preciso correr: o prazo para troca dos cupons fiscais termina nesta sexta-feira, 26. Hoje, 25, o shopping fecha as portas e retorna na sexta, das 10h às 22h.

Mas é possível concorrer ao prêmio sem se estressar com filas. Os consumidores podem trocar os cupons por meio do aplicativo Chega de Fila ou pelo cadastro via site e ganharão cupons em dobro para o sorteio do automóvel. O aplicativo está disponível para download na App Store ou na Google Play.

No ano-novo, será possível fazer compras e frequentar a praça de alimentação das 10h às 17h, e no primeiro dia de 2015, as lojas estarão fechadas.

Informações:

Praça Leonor Kauppa, 100 – Saúde

Telefone: (11) 4003-7220