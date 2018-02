Shopping JK Iguatemi planeja abrir amanhã, com horário reduzido de 2ª a 6ª

Em atendimento à recomendação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o shopping vai funcionar em horário reduzido de segunda a sexta-feira: das 10h30 às 22h. Aos sábados, abrirá como os outros, às 10h. Segundo a CET, a alteração ajudará a reduzir o impacto no trânsito.

Para o prefeito Gilberto Kassab (PSD), é mesmo de "bom tom" seguir a orientação pelo "bem da cidade". Ontem, ele ressaltou a importância econômica do shopping, ao mesmo tempo que elogiou a conduta da Prefeitura em relação à abertura.

Kassab mudou seu discurso no último mês, quando encontrou uma brecha na legislação para aumentar o prazo da conclusão das obras de contrapartida exigidas de empreendimentos considerados polos geradores de tráfego. Só com essa mudança é que a construtora WTorre, responsável pelo shopping, pôde adiar a entrega do viaduto que ligará a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek às pistas centrais da Marginal do Pinheiros.

Antes, o prefeito e representantes da Secretaria Municipal dos Transportes afirmavam que só liberariam a abertura do JK Iguatemi quando todas as obras estivessem prontas. Agora, o restante das intervenções - além do viaduto, há uma ciclopassarela - servirá também como contrapartida para os outros três prédios em construção no complexo.

Preparativos. Avisados por e-mail sobre a previsão de abertura para amanhã à tarde, os lojistas correm para fazer os últimos ajustes nas lojas e vitrines. O atraso na inauguração causou prejuízos - coleções já tiveram de ser trocadas. Entre as atrações para os clientes, estão serviços de carregadores de sacolas e receptivo bilíngue. Consumidores vips - que gastarem pelo menos R$ 5 mil por trimestre - ainda terão acesso a lounge exclusivo, com consultoria de moda. / COLABOROU JULIANA DEODORO