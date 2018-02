Shopping JK Iguatemi consegue alvará e vai abrir nesta sexta

Texto atualizado às 19h13.

SÃO PAULO - O Shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul da capital paulista, conseguiu obter o alvará de funcionamento e irá abrir as portas ao público a partir das 15 horas desta sexta-feira, 22.

O Habite-se, concedido ao shopping nesta quarta-feira, 20, atesta que o empreendimento está de acordo com a legislação e pronto para abrir. O alvará de funcionamento era a única licença pendente.

A previsão inicial era de inaugurar o shopping, localizado no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Nações Unidas, no dia 19 de abril. O estabelecimento não foi aberto devido a falta das obras viárias exigidas necessárias para desafogar o trânsito na região. Calcula-se que a abertura do shopping vai despejar nas ruas próximas até 6 mil veículos entre às 18 e 19 horas em dias úteis. O prédio terá 1.624 vagas de estacionamento.

A Prefeitura exigiu a construção de um viaduto, de faixa adicional num trecho da Marginal do Pinheiros, o prolongamento da ciclovia perto do rio e uma passarela interligando a ciclovia ao Parque do Povo. A passarela e o viaduto devem ficar prontos em outubro.

Prejuízo. A Associação dos Lojistas de shopping estima que as perdas dos 250 lojistas somem, no mínimo, R$ 2 milhões por dia.