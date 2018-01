Shopping Ibirapuera promove ações e amplia horários no Natal

O Shopping Ibirapuera preparou uma programação especial para receber os visitantes durante as festas de final de ano. O centro comercial e de lazer no bairro de Moema já está trabalhando em esquema especial para atender o público que procura presentes natalinos na reta final. O horário de fechamento se estende até as 23h e algumas lojas estão funcionando até a meia-noite.

Nos dias 22 e 23, todos os serviços ficarão disponíveis das 10h à 0h. Se, ainda assim, faltar algum item da lista, os compradores podem procurar o horário de funcionamento das lojas, que fica a critério dos comerciantes.

Para distrair as crianças, a praça central do shopping tem decoração especial inspirada no filme a Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorcese. Os visitantes podem aproveitar para tirar fotos ao lado de atores caracterizados como duendes natalinos, que cantam e interpretam. As fotos postadas no Instagram com uma hashtag promocional podem ser impressas gratuitamente num ponto fixo do shopping até o dia 24.

Os adultos também tem uma opção diferente de entretenimento com as apresentações diárias de corais natalinos, às 19h, ao lado dos Correios, no Piso Jurupis. A programação se encerra no domingo, 21, com exibição do Coral Jovem da Igreja Adventista de Vila Maria, às 15h. Já no piso Moema, o Papai Noel ouve os pedidos dos pequenos diariamente, das 10h às 22h. Na véspera de Natal, o bom velhinho se mantém no posto somente até as 18h.

O Ibirapuera também promove um sorteio, tradicional em estabelecimentos do tipo, para quem consumir no local. A cada R$400 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a quatro carros importados. O sorteio acontece no dia 29.

SERVIÇO

Shopping Ibirapuera

Av. Ibirapuera, 3.103 - Moema

Informações: 5095 2300