Shopping Higienópolis entrega documentação para não fechar, diz assessoria

Texto atualizado às 17h45.

SÃO PAULO - O Shopping Pátio Higienópolis, localizado na zona oeste de São Paulo, informou ter encaminhado na tarde desta sexta-feira, 15, a documentação exigida pela legislação municipal para o funcionamento do estabelecimento.

Em nota, o shopping afirma que a apresentação dos documentos atendeu "o prazo estabelecido" pela Prefeitura. O centro de compras tinha até às 16h para apresentar o material. Foram solicitados também os contratos firmados com estacionamentos conveniados pela administração do shopping.

Técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Subprefeitura Sé e da Secretaria de Coordenação das subprefeituras de São Paulo estiveram no estabelecimento por volta das 11h15 para realizar uma vistoria, determinada pelo prefeito Gilberto Kassab.

Segundo a coordenação, a administração do shopping não apresentou os documentos solicitados pelos fiscais, alegando a troca da empresa administradora.

Caso se comprove que o estabelecimento não mantém contratos de locação com estacionamentos próximos, a prefeitura pode fechar o shopping. O funcionamento do local estava condicionado à locação de 470 vagas, que seriam somadas às 1.524 existentes no lugar, para compor total mínimo exigido pela legislação.