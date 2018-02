Shopping é multado em mais de R$ 600 mil por crime contra o consumidor

SÃO PAULO - O Shopping Pamplona, localizado na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, foi multado pelo Procon em R$ 608 mil por crime contra o consumidor. No estabelecimento foram apreendidos produtos ilegais. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 9, pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU).

As constatações do comércio ilegal nas lojas foram efetuadas pelos representantes das marcas e patentes lesadas, que acompanharam as operações de vistoria e fiscalização realizadas pelo Gabinete de Gestão Integrada de Segurança.

Os responsáveis pelo empreendimento não foram localizados pela reportagem.

Operações. O Shopping Pamplona foi fiscalizado pela primeira vez em 2010, quando foram apreendidos mais de 1 milhão de produtos ilegais e 186 lojas/boxes vistoriados. Em 2011 e 2012, o estabelecimento voltou a sofrer fiscalizações.