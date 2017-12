Shopping é condenado a indenizar vítima de atirador em SP

O Morumbi Shopping terá de pagar cerca de R$ 24 mil a uma das vítimas do estudante de medicina Mateus da Costa Meira que invadiu o cinema do shopping e atirou com uma submetralhadora em várias pessoas, em 3 de novembro de 1999. A decisão por unanimidade é da 5ª Câmara de Direito Privado.

O advogado da engenheira, Alvaro Benedito de Oliveira, afirmou que entrou com um Embargo de Declaração para pedir que a Justiça estenda a condenação para o Cine Morumbi. Se isso ocorrer, a indenização deve chegar a R$ 50 mil incluindo o valor a ser pago pelo shopping.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas durante o ocorrido. A engenheira agrônoma Andréa Cury Lang foi atingida e o namorado dela morreu. Mateus foi condenado a 120 anos de prisão pelas mortes e pelas tentativas de homicídio.