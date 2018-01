Shopping de São Paulo entra para a lista de áreas contaminadas da Cetesb

SÃO PAULO - O Shopping Center Norte, localizado ao lado da Marginal Tietê, na Vila Guilherme, na zona norte da capital paulista, entrou para a lista de Áreas Contaminadas Críticas. De acordo com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), essa situação ocorreu em função da existência de gás metano no terreno, que durante décadas, antes da construção do shopping, no início dos anos 80, serviu como depósito de lixo.

Os responsáveis pelo Shopping Center Norte, de acordo com a Cetesb, já foram autuados e há exigências de caráter emergencial ainda não cumpridas, como a instalação de drenos para o gás metano em toda a área do empreendimento, objetivando afastar quaisquer eventuais riscos de explosividade, em consequência de uma concentração do gás em espaço confinado. O empreendimento permanecerá nessa classificação até que a situação seja considerada sob controle.