Shopping da zona leste tem princípio de incêndio Um princípio de incêndio assustou os frequentadores do Shopping Metrô Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na tarde de ontem. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o fogo ocorreu na coifa de um dos restaurantes da praça de alimentação, no piso superior do shopping, originando muita fumaça. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros chegaram a enviar oito carros para atender a ocorrência. A administração do estabelecimento não foi localizada para comentar o incidente.