Shopping dá até R$ 1 milhão no Natal

Os shoppings da capital paulista abriram a temporada de promoções de fim de ano oferecendo prêmios de até R$ 1 milhão em compras ou carros importados para atrair o consumidor. O investimento do setor para este Natal cresceu até 50% em relação ao mesmo período de 2009.

E não se trata de um caso apenas paulistano. Os 725 shoppings ativos do Brasil deverão gastar uma média de R$ 420 milhões, aproximadamente 5% a mais do que o registrado em 2009, em promoções.

É a segunda vez que o Shopping Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, por exemplo, aposta no Natal - o centro de compras abriu em 2009 - e o investimento só com as premiações foi 20% maior neste ano. Os clientes que gastarem R$ 400 poderão concorrer a R$ 1 milhão em compras. Serão 50 sorteados. Cada um receberá R$ 20 mil. Outro diferencial deste ano é que o período de promoção será estendido. "Vai até o fim de dezembro. Queremos pegar também o período de trocas de compras", afirma o gerente de Marketing do shopping, Emerson Barros Lucas.

Já a estratégia do MorumbiShopping, também na zona sul, será o sorteio de dez BMWs X1 para quem fizer R$ 600 em compras. A promoção vai de 16 de novembro a 21 de dezembro.

Mas para quem já pensa em acumular tíquetes, o educador financeiro Álvaro Modernell recomenda cautela. "Não se deixe seduzir pelas promoções grandes, que oferecem carros caros ou viagens. A possibilidade de ganhar é pequena. Se os shoppings distribuem dez carros, por exemplo, alguém paga essa conta. Essa pessoa é o consumidor", afirma.

Decoração. Mas os centros de compras não vão apostar só na troca de vales. O Shopping West Plaza, na zona oeste, por exemplo, quer inovar na decoração.

"Trouxemos dos Estados Unidos uma atração inédita na America do Sul: uma chuva de neve artificial", comenta a gerente de Marketing do shopping, Alessandra Tirabosqui. O espetáculo vai até o dia 23 de dezembro, de segunda a quinta-feira (às 20h e às 21h) e de sexta a domingo (às 20h, 20h30 e 21h).

OUTROS CENTROS

Pátio Paulista

Troque R$ 500 em compras por uma lata de chocolates e biscoitos de mel assinada pela chef Carole Crema. De 1 a 23 de dezembro, troque R$ 500 em compras por um cupom e concorra a um carro Hyundai IX35.

Light

Basta retirar um cupom para concorrer a uma TV 3D.

Frei Caneca

Serão distribuídos vale-compras nos valores de R$ 100, R$ 300, R$ 500 e R$ 1 mil. Para participar, o consumidor deve fazer cadastro e apresentar notas fiscais ou comprovantes dos cartões de débito e crédito.