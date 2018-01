Shirley desfila em coleção masculina As modelos veteranas foram as grandes atrações. Ontem, Shirley Mallmann, de 36 anos, vestiu um dos looks masculinos de Herchcovitch. Era a única mulher do casting. Ela já havia desfilado no sábado por Adriana Degreas. No mesmo dia, completaram o time das veteranas a russa Eva Herzigova, de 37 anos, e Raquel Zimmermann, de 27. O domingo teve Gisele Bündchen e Fernanda Tavares, ambas de 29 anos.