Sharon Jones e Joshua Redman esquentam dia

O terceiro dia de shows da primeira edição do BMW Jazz Festival recebeu, na tarde de ontem, no Parque do Ibirapuera, apresentações gratuitas e ao ar livre de Joshua Redman Trio e da cantora Sharon Jones & The Dap-Kings. Segundo estimativa da PM, o evento reuniu cerca de oito mil pessoas.

O saxofonista Joshua Redman subiu ao palco às 17h08 e fez um show de 30 minutos, tocando temas próprios e também um arranjo em jazz para a música O Malandro, de Chico Buarque. Com cerca de 25 minutos de atraso, Sharon Jones & The Dap Kings entraram às 17h55. Em uma apresentação de mais de 1h40, com direito a bis, a cantora incendiou o parque, dando uma aula de soul music. Tocando temas como Mama Don"t Like My Man e 100 Days, 100 Nights, ela alternou baladas a temas mais pesados. Sharon mostrou estar anos-luz à frente de sua declarada discípula Amy Winehouse, que se apresentou em janeiro na Arena Anhembi, em São Paulo.

Conhecidos por participar das gravações do disco de Amy, Back to Black, os Dap Kings estiveram impecáveis com sopros, bateria, guitarra, baixo, percussão e backing vocals, mostrando que sabem fazer som e não firulas quando se trata da música que vem da alma.

Ainda ontem, o auditório do parque recebeu outros shows com ingressos esgotados.

Romance. Em pleno dia dos namorados, o parque recebeu casais com toalhas e cangas estendidas na grama - o público assistiu à apresentação sentado, tomando vinho e comendo queijo.

O publicitário Rogério Antunes, de 36 anos, veio de Porto Alegre para encontrar a namorada. "Resolvi vir pelo dia dos namorados e ganhei a Sharon Jones de brinde", disse. "Gastei mais de R$ 300 de presente e ela me presenteou com esse show de graça. Mas ver tudo isso ao lado dela não tem preço."

Apesar da data, os solteiros também marcaram presença. O estudante Claus Henrique, de 20 anos, circulava com uma placa pendurada no peito com os escritos: "Alugo-me para o dia dos namorados". "Todo mundo me para e dá risada. Mas, só hoje, consegui umas quatro namoradas."