Shaolin é transferido para SP e está na UTI O humorista Francisco Jozenilton Veloso, o Shaolin (foto), de 39 anos, foi transferido na madrugada de ontem para São Paulo e está na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas. Shaolin sofreu um acidente de carro na quarta-feira e estava internado em Campina Grande (PB). Segundo o hospital, ele está com traumatismo cranioencefálico grave e contusão torácica, além de extensa lesão no braço esquerdo, com perda de osso.