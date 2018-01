Sexta-feira terá sol e temperaturas em elevação em SP

A sexta-feira, 10, na capital paulista, começou com sol e temperaturas amenas, mas as temperaturas devem subir deixando o tempo agradável, com máxima prevista de 26ºC no período da tarde. No fim do dia podem ocorrer pancadas rápidas e isoladas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No sábado, 11, uma frente fria chega à capital paulista e deixa o tempo mais fechado, com chuvas alternadas com períodos de melhoria. São previstas pancadas de chuva isoladas na madrugada, mas é principalmente a partir da tarde de sábado que as chuvas fortes devem atingir a Capital.