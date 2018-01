Sexta-feira em São Paulo terá tempo quente e chuvas à tarde

A sexta-feira, 13, começou com muita nebulosidade na capital paulista, depois da passagem de áreas de instabilidade associadas com a passagem de uma frente fria.

As chuvas que ocorreram durante a madrugada se afastam da Região Metropolitana e seguem em direção ao Vale do Paraíba e segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo permanece instável e durante a tarde a condição para a chuva permanece.

O sol aparece, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, e a máxima deve chegar aos 30ºC.

Nos próximos dias o tempo segue instável com sol entre nuvens e pancadas de chuva no período das tardes. As temperaturas máximas devem chegar aos 29ºC, enquanto que as mínimas oscilam em torno dos 19ºC.