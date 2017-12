Sexta-feira e final de semana serão de sol em São Paulo

A capital paulista deve ter um dia de sol e temperaturas agradáveis nesta sexta-feira, 23, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A manhã começou com nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 18ºC na Grande São Paulo. Ao longo do dia, no entanto, o sol vai predominar e favorecer a elevação das temperaturas, com máximas chegando aos 26ºC. Não há previsão de chuvas.

O fim de semana deve ser de sol e temperaturas em elevação na faixa leste paulista. As mínimas oscilam em torno dos 17ºC, enquanto que as máximas devem atingir os 29ºC. As chuvas retornam na forma de pancadas para a capital paulista a partir do fim da tarde de domingo.