Sexta-feira deve ser de calor em São Paulo

A sexta-feira, 13, terá predomínio de sol e os termômetros podem atingir os 29ºC. Entre o final da tarde e o início da noite, a chegada da brisa marítima causa aumento de nebulosidade e a capital paulista deve ter pancadas de chuva. Em pontos isolados, podem ocorrer trovoadas e rajadas de vento.

O fim de semana deve começar com sol e temperaturas em elevação, porém uma frente fria muda o clima já no sábado, com aumento de nebulosidade e chuvas generalizadas com descargas elétricas e fortes rajadas de vento. Há potencial para alagamentos e queda de árvores.

A continuidade das chuvas no domingo aumenta o risco para transbordamento de rios e deslizamentos de terra na Grande São Paulo. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19ºC e máximas de 26ºC.