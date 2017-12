Sexta começa nublada em SP, mas sol aparece ao longo do dia

A manhã desta sexta-feira, 30, na capital paulista, começou com céu parcialmente nublado e chuviscos em pontos isolados. A máxima prevista para o dia é de 28ºC. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ao longo do dia o tempo não muda muito e o sol deve aparecer, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas no período da tarde. Algumas destas pancadas poderão ser de forte intensidade. No fim de semana, as condições de chuva diminuem gradativamente e o sol retorna entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas.