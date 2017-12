Seus pés também merecem descanso

As férias são um convite para colocar literalmente os pés para tomar um ar. Fechados em sapatos sociais durante todo o ano, seus pés vão agradecer. E existem modelos e materiais adequados para cada situação. Para o podólogo Alessandro Guerra, a escolha deve ser definida de acordo com o local onde o acessório será mais utilizado. O neoprene e a borracha são mais adequados na praia, pois não degradam em contato com água e areia." O podoterapeuta Luiz Pedreira, por exemplo, não indica o plástico no verão. "Eles produzem sudorese e odor." Guerra indica o final da tarde, quando o pé já está naturalmente inchado, como a hora certa para fazer a escolha. O tamanho, diz, deve ser exato. "Se ficar folgado, pode produzir calosidade ou bolhas. Apertado, prende a circulação e causa fissuras." Já o solado indicado, principalmente se utilizado na borda da piscina, é o antiderrapante. Palmilhas anatômicas massageiam os pés, ajudando a relaxar. A única contraindicação aos chinelos de dedos é para diabéticos, pois as tiras podem cortar e os pés têm dificuldade de cicatrizar. Para as crianças, o ideal é que tenham alças na parte de trás.