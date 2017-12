Seus direitos

A argentina Rebeca Luciani realiza um laboratório experimental de cor e ilustração, similar a um curso que dá na Espanha. As aulas serão entre 23 e 27 de agosto nos dois endereços acima

Onde: Rua Dr. José de Queirós Aranha, 246, Vila Mariana, e Rua Cotoxó, 110, Pompeia Quando: Inscrições até dia 30 Preço: R$ 400 Informações: Telefones 3214-0553 e 3873-0099

Meio ambiente

A professora e cientista política Cristiane Lucena discute três regimes internacionais de proteção ambiental. Ela mostra quais são as opções de sucesso e as de fracasso nessa área

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Rua Doutor Mário Ferraz, 414, Jardins (Casa do Saber) Quando:

Quinta, 20h Preço: Grátis

Informações: Tel. 3707-8900 e

www.casadosaber.com.br

Diversão

No piso Pompeia do shopping fica, até dia 25, o game Guardiães da Natureza. Crianças têm de destruir monstros para salvar o planeta. O objetivo é mostrar que os pequenos devem cuidar da natureza

Onde: Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia (Bourbon Shopping) Quando: Domingo a sexta, 12h às 20h, e sábados, 10h às 22h Preço: Grátis

Informações: Tel. 3874-5050

Crianças

Adultos e crianças podem participar da Oficina de Io-io com os profissionais Anselmo e Anik. Eles ensinarão manobras radicais com o brinquedo, como fazer com que ele ande no chão e dê voltas

Onde: Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana (Biblioteca de São Paulo) Quando: Sábado, 11h Preço: Grátis Informações: 2089-0800 e pelo site www.bibliotecadesaopaulo.org.br