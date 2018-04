Seu sonho é ter um bar? Veja a lista do que não pode faltar Por mais simples que seja o bar montado em casa, há alguns elementos básicos que não podem faltar. Isso se a intenção for mesmo começar a preparar drinques especiais para os amigos. O barman Luciano Bezerra, mais conhecido como o Federal, do Havana Club, diz que o primeiro passo é ter um bom mix de bebidas. Cachaça, vodca, gim, Campari, vermute, tequila estão entre elas. "É preciso ainda ter pelo menos três variações de uísque. Um blend 12 anos, um single malte e um bourbon." Na lista de Federal ainda há licor e conhaque, além do grupo não alcoólico, caso dos sucos e refrigerantes.