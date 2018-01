Seu Jorge e Planta e Raiz fazem show de graça no litoral de SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Este fim de semana, o litoral paulista promete ser agitado por uma extensa lista de artistas. Com shows (gratuitos ou pagos), as estrelas de maior fama que colocam o pé na areia a partir desta são Seu Jorge, Inimigos da HP, Planta e Raiz e a cantora Ivete Sangalo, que faz seu primeiro show em São Paulo após dar à luz ao seu filho, Marcelo, que nasceu em outubro do ano passado.

Já nesta sexta-feira, 8, agitam a orla de Bertioga, a banda Trilha e Raízes, que se apresenta as 22h na Praia da Enseada. No mesmo horário, mas em São Sebastião, Seu Jorge se apresenta na Rua da Praia, centro da cidade. Ainda às 22h, o grupo de reggae Chimarruts vai embalar os veranistas em Mongaguá. A banda se apresenta na Praça de Eventos Dudu Samba, no centro do município. Todos os três shows são gratuitos.

No sábado, 9, quem vai agitar o centro de São Sebastião vai ser o grupo de forró universitário Falamansa (22h). Na Praia da Enseada, de Bertioga, o público encontra muito reggae com o Planta e Raiz (22h). Na mesma cidade, os pagodeiros do Amizade Verdadeira (23h) comandam a carreta-palco na Praia da Boraceia. Em Mongaguá, a apresentação fica por conta do grupo Doce Encontro (22h). Estes quatro shows também são gratuitos.

Quem preferir o lado mais pop do samba, pode correr e comprar as entradas para o segundo lote do show com o grupo Inimigos da HP. Eles se apresentam às 22h no Festival de Verão de Ubatuba, no centro. Os ingressos, que podem ser adquiridos pelo site da Ticket Fácil, vão de R$ 40 a R$ 140.

Mas se sua praia é mesmo o axé, pode ouvir os clássicos baianos na voz potente de Ivete Sangalo no Guarujá. A cantora se apresenta no Ginásio de Esportes do Parque Guaibê, às 21h de sábado. O preço das entradas variam de R$ 120 a R$ 140, e meias-entradas podem ser adquiridas com a entrega de 1 kg de alimento não perecível. Outras informações no telefone (13) 3355-4192.

Se nenhum show dessa lista, no entanto, te agradar, há ainda como opção a festa do Hotel DPNY, em Ilhabela. A partir das 14h30, o DJ alemão Chopstick comanda a cabine da festa. Às 18h, quem assume a discotecagem é o DJ Fractal Mood. As entradas custam R$ 50. Outras informações no telefone (12) 3894-2121.

No domingo, 10, é dia do reggae do Planta e Raiz, que se apresenta às 22h, gratuitamente, no Verão Show de São Sebastião. Outras informações sobre as apresentações na cidade no (12) 3891-2033