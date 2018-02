Setor de autopeças diz que sofre com atividade irregular "O roubo de carros, principalmente a parte que dele retorna para a reposição de autopeças, é extremamente degradante. É algo que prejudica o varejista que trabalha honestamente." Essa é a impressão de Francisco Wagner de La Tôrre, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos no Estado de São Paulo (Sincopeças) a respeito de desmanches ilegais e de comerciantes que barateiam seus produtos às custas do crime. "Esse tipo de lojista faz parte de uma cadeia extremamente organizada", complementa.