Sete vítimas de acidente aéreo são identificadas Sete dos 16 corpos das vítimas da queda do avião L-410 da Noar Linhas Aéreas foram identificados ontem pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A perícia preliminar aponta que a causa da maioria das mortes foi politraumatismo, por causa do impacto da queda. O acidente aconteceu anteontem.