Sete trens do Metrô têm 696 falhas em 1 mês Uma frota de sete trens reformados do Metrô de São Paulo apresentou, em um mês, 696 ocorrências técnicas, segundo dados do sistema divulgados ontem pela Rádio CBN. Só uma das composições respondeu por 360 do total de casos no período. Informações obtidas pelo Estado com funcionários da empresa revelam ainda que outra teve 200 registros em 15 dias. Além disso, desde janeiro, o sistema registrou 111 "incidentes notáveis", atrapalhando o deslocamento dos usuários dez vezes por mês, em média.